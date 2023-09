Vier explosies afgelopen avond en nacht in Amsterdam

De twee explosies van gisteravond in de hoofdstad hebben snel opvolging gekregen. Nadat er rond 22.45 uur een explosief afging in de Galjootstraat op IJburg, was het rond 4.30 uur raak in de straat Egoli in Zuidoost. Voor die laatste heeft de politie één persoon aangehouden.

De explosie in de Galjootstraat is de tweede in negen dagen tijd op die plek. Op 6 september sloeg een explosief een gat in de voordeur van een van de woningen in de straat. Dit keer ging het om een explosie tussen een auto en een woning. De politie heeft de buurt afgezet en doet onderzoek.

Explosie Galjootstraat Inter Visual Studio / Kyrlian de Bot

Om 4.30 uur vannacht ging er een explosief af in de straat Egoli in Zuidoost. De politie meldt dat niemand hierbij gewond is geraakt. Een 20-jarige Amsterdammer is aangehouden. Er wordt onderzocht in hoeverre hij betrokken is geweest bij het incident.

De explosies volgen op de twee explosies die gisteravond plaatsvonden. Omstreeks 20.15 uur was er een knal te horen in de Eef Kamerbeekstraat. Later, rond 21.15 uur, ging er een explosief af op het Vijgepeerpad in Noord. Golf De explosies zijn een vervolg op een nieuwe explosiegolf in de stad. In Venserpolder werden gisteren nog camera's opgehangen nadat daar in een week tijd drie explosies waren. Ook in de Burgemeester Kasteleinstraat in Driemond en de Amazonenstraat in Zuid ging de afgelopen week een explosief af. Vorige maand werd duidelijk dat de politie 200 extra specialistische agenten aan het Rijk vraagt, onder meer om het toenemende aantal explosies het hoofd te kunnen bieden. Explosievenexpert Ad van Riel pleitte er eerder deze week bij AT5 voor dat zwaar vuurwerk, en zeker illegaal knalvuurwerk, snel strafbaar gesteld wordt onder de Wet Wapens en Munitie. "Als het zo doorgaat kun je wachten op slachtoffers", vertelde Van Riel toen over de Cobra, een type vuurwerk dat veel gebruikt wordt bij explosies. "Er zit 200 gram flitspoeder in. En die 200 gram flitspoeder doet meer dan een handgranaat."

