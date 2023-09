Van mytisch La Bombonera naar Wijdewormer: "Dat is flink wat anders"

Het contrast kon voor negen spelers van Jong AZ niet groter. Vorige week speelden zij in Buenos Aires nog om de Intercontinental Cup en vanavond wachtte de ontmoeting met FC Eindhoven. "Natuurlijk wel een verschil in naam, maar uiteindelijk wil je ze allebei winnen", zegt Dave Kwakman na het doelpuntloze gelijkspel.

Tegen Boca Juniors opende Dave Kwakman nog de score voor AZ Onder 20. Op een ongelukkige manier kwamen de Argentijnen langszij, waarna strafschoppen de wedstrijd beslisten in het voordeel van Boca. "Het is iets wat je niet vaak meemaakt. De naam is nu groot geworden in het buitenland. Ik denk dat AZ twee jaar geleden niet zo groot was als nu."

Trainer Jan Sierksma kijkt bijna een week later met een dubbel gevoel terug op de reis naar Argentinië. Uiteraard had hij graag met de wereldtitel naar huis gegaan, maar de unieke ervaring is volgens hem ook veel waard. "Ik denk dat wij heel trots mogen zijn op hetgeen dat wij hebben neergezet."

Tekst gaat verder onder de video.