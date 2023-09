Telstar en Snoei beduusd na nieuwe klap: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt"

Ook na zes wedstrijden is Telstar nog altijd puntloos en logischerwijs dus hekkensluiter in de eerste divisie. Op bezoek bij koploper Roda JC werd met 3-0 verloren. "We hebben weer veel te weinig kansen gecreëerd."

Mike Snoei na rampzalige seizoensstart: "Dit heb ik nog nooit meegemaakt" - NH Sport

Kantelpunt in het duel was de 2-0 van Roda JC waar Telstar-aanvoerder Mitch Apau onderuit werd gekegeld. "Het ziet er niet leuk uit. Mitch is ons boegbeeld en gaat voor ons door een muur heen", vertelt Telstar-trainer Mike Snoei over het moment. "Het is absoluut een breekpunt in de wedstrijd. De scheidsrechter mag ervoor fluiten, ook als het een lichte overtreding is. Op dat moment waren we net op zoek naar de 1-1."

"Ik maak me nu vooral zorgen over de stootkracht voorin" Telstar-trainer Mike Snoei

"Het is wel zaak dat we nu punten gaan pakken", vervolgt Snoei over de rampzalige seizoensstart. "Ik heb dit nog nooit meegemaakt. Van tevoren zag ik het programma en dan hoop je nu rond de vijf of zes punten te hebben. Maar ik maak me nu vooral zorgen over de stootkracht voorin. Met Christos Giousis, Danzell Gravenberch en Youssef El Kachati zijn er drie goede aanvallers geblesseerd." Tekst gaat door onder de video.

Quinten van den Heerik kende een basisdebuut om snel te vergeten - NH Sport