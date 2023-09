Kristian Hlynsson helpt Jong Ajax in blessuretijd aan eerste puntje

Het eerste kansje was voor de Drentenaren. Doelman Charlie Setford kon de inzet van Joey Konings keren. Het ging daarna hard voor Jong Ajax. Eerst schoot David Kalokoh de Amsterdamse beloften op voorsprong, waarna Mika Godts de marge verdubbelde: 2-0. In de tweede helft kwam Emmen terug in de wedstrijd via Desley Ubbink. Hij was alert bij een schot van Konings en rondde de rebound af.

Het ging voor Jong Ajax vervolgens van kwaad tot erger. Ben Scholte zette in zijn eentje de Drentenaren op 2-3 met twee doelpunten. De thuisploeg leek op die manier achter het net te gaan grijpen, totdat Kristian Hlynsson in blessuretijd een puntje redde. Overigens maakte Amourricho van Axel Dongen na vijf maanden blessureleed zijn rentree.

Door het gelijkspel geeft Jong Ajax de gedeelde laatste plek over aan Telstar, dat nog geen punten heeft. Komende maandag is Jong AZ de eerstvolgende tegenstander van de Amsterdamse jonkies.

Opstelling Jong Ajax: Setford; Jermoumi (Sarfo/63), Aertssen, Brandes (Henry/63), Gooijer; Vos, Misehouy, Hlynsson; Banel, Kalokoh, Godts (Van Axel Dongen/63)