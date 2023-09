Twee afgekeurde doelpunten voorkomen driepunter voor Jong AZ

Het is Jong AZ niet gelukt om FC Eindhoven te verslaan. Opvallend genoeg ging er door twee Alkmaarse doelpunten een streep wegens buitenspel. Dat hielp de Alkmaarse jonkies niet, waardoor het 0-0 bleef.

De spelers van Jong AZ kende een opvallende voorbereiding op de thuiswedstrijd tegen FC Eindhoven. De selectie mocht naar Argentinië voor de wereldbeker tegen Boca Juniors. Die werd na strafschoppen verloren. Negen spelers van die finale stonden vrijdagavond ook in de basis tegen FC Eindhoven. Alleen Jayden Addai en Ernest Poku ontbraken. Via Dave Kwakman ontstond de eerste mogelijkheid voor de Alkmaarse jonkies. Zijn inzet werd echter geblokt. In de tegenstoot werden de Eindhovenaren niet gevaarlijk.

Jong AZ kon snel na rust twee keer juichen. Opvallend genoeg ging er een streep door beide doelpunten. Eerst stond Ro-Zangelo Daal buitenspel en een minuut later was het Finn Stam, die scoorde. De verdediger bevond zich ook in buitenspelpositie. Sven van Doorm zorgde aan de andere kant voor een gevaarlijke situatie met een schot. Die werd echter simpel opgepakt door Rome-Jayden Owusu-Oduro.

De ingevallen Reverson zorgde in de slotfase nog voor een grote kans. De aanvaller schoot echter vol op Jorn Brondeel, waardoor het 0-0 bleef. Dat was tevens ook de eindstand. Voor Jong AZ staat maandag alweer de volgende wedstrijd op de rol. Daarin is Jong Ajax de tegenstander op Sportpark Kalverhoek.

Opstelling Jong AZ: Owusu-Oduro; Van Aken, Goes (Berkhout/46), Dekker, Stam; Postma, Schouten (Smit/46), Kwakman; Kewal, Meerdink (Reverson/67), Daal