Rampzalige seizoensstart gaat door: Telstar verliest zesde wedstrijd op rij

De lastige uitwedstrijd voor Telstar bij Roda JC eindigde in een deceptie. De Witte Leeuwen verloren met 3-0 door doelpunten van Walid Ould-Chikh, Maximilian Schmid en Arjen van der Heide. Daardoor gaat Telstar voor de zesde keer op rij onderuit, de slechtste seizoensstart ooit.

Telstar ging opnieuw op zoek naar de eerste punten van het seizoen. Dat leek vooraf een moeilijke opgave te worden op bezoek bij de verrassende koploper Roda JC. Die missie werd snel nog zwaarder, nadat Walid Ould-Chikh (huurling van FC Volendam) zijn vierde doelpunt van het seizoen scoorde: 1-0. De Limburgse storm ging hierna liggen, waardoor Telstar iets meer uit de schulp kon kruipen. Zo kopte Zakaria Eddahchouri net naast.

Hij bleek ook opnieuw de gevaarlijkste man voor de Velsenaren. De aanvaller creëerde in het resterende deel van de eerste helft nog een tweetal kansen, maar beide eindigde naast het doel. Via Ould-Chikh kreeg Roda aan de andere kant een goede mogelijkheid. Ditmaal ging zijn inzet in de handen van doelman Joey Houweling.

Tekst gaat verder onder de foto.