Explosie voor portiekdeur Zeeburg, twee verdachten op de vlucht

Bewoners van Zeeburgeiland zijn vanavond opgeschrikt door een harde knal bij een portiekdeur aan de Eef Kamerbeekstraat. De politie is ter plaatse en doet onderzoek naar het incident.

Omstreeks kwart over 8 kreeg de politie een melding van een explosie bij de portiekdeur. Meerdere bewoners kwamen naar buiten en hebben twee jonge verdachten zien vluchten op een fatbike. Volgens getuigen droeg het tweetal bivakmutsen en sloeg op de vlucht via de IJburglaan in de richting van de Piet Heintunnel.

De politie doet onderzoek en de Teamleider Explosieven Veiligheid (TEV) is opgeroepen voor nadere inspectie. Er zijn geen gewonden en de schade aan het pand wordt nog onderzocht. Volgens bewoners is er een raam gebarsten en trilde de portiekflat flink. De politie vraagt getuigen zich te melden.