Bestseller auteur Francine Oomen is geboren Larense: “Ik heb nog steeds het gevoel dat Laren mijn thuis is”

Vanaf deze week ligt het nieuwe boek van de geboren Larense auteur Francine Oomen in de winkels. Het lang verwachte vervolg over Rosa uit de 'Hoe overleef ik'-serie. Het nieuwe boek heet ‘Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel’. Rosa verhuist naar Groningen om te studeren. Francine verhuisde zelf uit Laren.

“Een paradijselijke tijd”, dat is hoe ze haar tijd in haar geboortedorp Laren omschrijft. Ze vertelt over alle plekken die haar als kind de leukste herinneringen heb ben gegeven. “Ik liep altijd met mijn grootmoeder over de heide om naar de bisocoop te gaan. De eerste films heb ik daar samen met haar gekeken.”

De hoofdpersonage uit de boekenserie, de puber Rosa, verhuist ook naar Groningen. In de vorige boeken was nog jong en lekker aan het ‘puberen’. Maar in het afgelopen week verschenen nieuwe boek ‘Hoe overleef ik alles wat ik niemand vertel’, maakt Rosa een sprong, ze is inmiddels 25 jaar oud. Het boek is geschreven voor twintiger en dertigers die na het studeren niet weten wat ze moeten doen, onzeker zijn over wat ze kunnen en veel onbeantwoorde vragen hebben.

“Zoekend… onzeker… ja, dat eigenlijk. En soms ook best wel eenzaam”, zijn de woorden die bij Francine in haar gedachten opkomen over die periode in haar leven. Ze was toen net afstudeerd van de Academie voor Industriële vormgeving in Eindhoven.

Terug van weggeweest

De reacties op het nieuwe boek zijn positief. “Iedereen is super blij dat Rosa er weer is." Ze is terug en gaat voorlopig ook nog niet weg. Lezers kunnen nog zeker een extra boek in de reeks verwachten. “Wat ik wilde vertellen was gewoon veel te veel om in één boek te vertellen.”

