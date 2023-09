Horrorflat in Haarlem nog altijd geteisterd door bedwantsenplaag

Het is een gebed zonder eind, zo lijkt het. Bewoners van de flat Zijlweg 245, ook wel bekend als de horrorflat, krijgen nog steeds de kriebels van bedwantsen. Ook is een plafond van een wc plots naar beneden gekomen, wat aangeeft dat het onderhoud ook nog niet optimaal is. Actiegroep Woonoproer hoopt dat gemeente nu ingrijpt.

De flat kampt al sinds 2018 met de bedwantsenplaag en vier jaar later is het nog steeds niet opgelost. In de zomer van 2022 was er zelfs zo'n grote uitbraak dat veel bewoners op stel en sprong hun biezen pakten. Zoals Ruben, die toen 34 jeukende bulten op zijn lijf had.

Wel logboek, geen schouw

Wethouder Floor Roduner liet direct na die zomervakantie weten dat er toch weer een schouw nodig was, nadat eerst was geconcludeerd dat de flat schoon was. Die schouw hoeft bij nader inzien toch niet, zo kregen de actievoerders vorige week te horen. Een logboek met bewijsmateriaal, aangedragen door de actiegroep Woonoproer, lijkt voldoende voor de gemeente om vervolgstappen te nemen.

Het bevreemdde de leden van Woonoproer al dat na een bijeenkomst op 11 april over de toekomstige invulling van deze flat als asielzoekersopvangcentrum, de gemeente meldde dat er geen bedwantsen meer waren. Dat was toen de uitkomst van eerdere schouw. "Ik ben er zelf in juli nog geweest en zag ze wel", vertelt Ronja, die lid is van Woonoproer. "En we kregen ook diezelfde week een foto als bewijsmateriaal voor het logboek."

Actiegroep: 'alles melden'

Naast het maken van het logboek vol bewijs, proberen de leden van Woonoproer ook de bewoners over te halen om alles te melden. Want de moedeloosheid over oplossingen voor de bedwantsen en het achterstallig onderhoud slaat toe, ziet Ronja. "We geven advies over waar ze naartoe kunnen met hun klachten, want dat weten ze vaak niet. Bijvoorbeeld bij inbraak naar de politie, bij bedwantsen naar de GGD en voor problemen met huurcontracten naar het loket van !WOON."

De bewoners moeten beter betrokken worden bij de oplossing, vindt ze. "We verwachten nu echt ingrijpendere maatregelen." Sinds landelijk de wet 'goed verhuurderschap' is aangenomen, heeft de gemeente ook meer macht om in te grijpen.

Gaat iemand dan eindelijk ingrijpen?

Nu de gemeente heeft laten weten aan Woonoproer dat ze overtuigd zijn van 'een gebrekkige situatie' is dat misschien aan de orde. Maar daar is nog geen duidelijkheid over. "Het is heel schrijnend dat het al jaren zo loopt", laat Judith, die ook lid is van de actiegroep, weten. "We zijn teleurgesteld in de betrokken organisaties. Maar we zien hen graag tegemoet om het nu echt goed te gaan doen!"