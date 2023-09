Winnaar zoek: wie kocht het winnende lot van 100.000 euro?

Ergens loopt iemand rond die 100.000 euro heeft gewonnen, maar zich nog steeds niet heeft gemeld sinds de trekking van 10 mei. De Staatsloterij is op zoek naar de eigenaar van het winnende lot met nummer GN16977, dat is gekocht bij de Primera in Weesp.

Volgens de organisatie gebeurt het vaak dat loten die in de winkel worden gekocht niet direct worden verzilverd. Om de prijs in ontvangst te nemen, moet de winnaar zich met het lot melden op het kantoor van de Nederlandse Loterij, waar Staatsloterij onderdeel van is. Degene krijgt dan ook advies hoe met het gewonnen geld om te gaan.

"Loten in de winkel worden vaak gekocht door mensen uit de omgeving", vertelt prijswinnaarbegeleider Bjorn Rosner. "Daarom roepen we iedereen in Weesp nogmaals op om toch nog een keer thuis te zoeken naar het winnende lot."