Intiem benefietconcert voor kankercentrum in Katwoude: "Het is schitterend"

In een volle huiskamer bij kankercentrum Huis aan het Water gaf de band Bender gisteravond een benefietconcert om de stichting te steunen. Hier in Katwoude kunnen mensen terecht met (hulp)vragen over de ziekte, zowel patiënten als hun naasten. Zanger Bert Vissers draagt het centrum een warm hart toe en is hier al een paar keer belangeloos gekomen om op te treden.

Oprichter Matty Hakvoort staat tijdens de pauze even bij te kletsen. Hij is blij met de band en weet dat hij met het geld dat opgehaald wordt belangrijke dingen kan doen. "We bieden psychologen als dat nodig is, fysiotherapeuten, maar we bieden ook ervaringsdeskundigen en programma's waardoor stress zo min mogelijk het leven bepaalt." Tekst loopt door onder de foto.

Foto: Matty Hakvoort, oprichter Huis aan het Water in Katwoude

"Die hulp is vrijblijvend", vult bezoeker Roel Helsinga aan. Hij maakt al een tijdje gebruik van de diensten van Huis aan het Water en is hier vanavond om mee te helpen. "Je kan gebruik maken van een psycholoog als dat nodig is, maar het hoeft niet. Sommige mensen vinden het fijn om te schrijven over hun ziekte. Dat zou ik zelf heel moeilijk vinden. Maar daar geven ze dan een cursus voor." "Mooie muziek, scherpe teksten", recenseert hij de muziek glimlachend. "Je moet heel goed luisteren, voor mij is dat moeilijk. Ik heb chemotherapie gehad en allerlei medicijnen. Dan gaat je concentratievermogen naar beneden. Maar het is schitterend."