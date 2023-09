Oekraïense vluchtelingen geïntimideerd in Heemstede: "Wat kunnen we er aan doen?"

De Oekraïense vluchtelingen die in de noodwoningen aan de Kohnstammlaan in Heemstede wonen, zijn vorige week opgeschrikt door een haatbrief. De anonieme verzender eist dat de vluchtelingen 'terug gaan naar hun eigen land.'

De volledige brief is hieronder te lezen. Tekst loopt door.

De anonieme brief windt er geen doekjes om. "Het wordt hoop tijd dat jullie terug gaan naar Oekraïne. Het is klaar met hier je hand ophouden wat ten koste gaat van onze eigen inwoners die nergens een huis kunnen vinden", valt er te lezen.

Op de Kohnstammlaan staan acht zwarte containerwoningen waarin zo'n twintig Oekraïense vluchtelingen wonen. Allemaal komen ze uit de stad Charkov en dat schept een band. Ze zijn dankbaar dat ze in Heemstede welkom zijn, daarom waren ze ook zo verbaasd toen de boze brief op de mat plofte.

"We krijgen veel liefde van de Nederlandse mensen. Als je dan opeens zo’n brief krijgt... Dat verwacht je niet", vertelt de Oekraïense Yuliia tegen NH. Ze woont net een jaar in een containerwoning op dit terrein, samen met haar zoontje Mischa.

Het sentiment in Heemstede

Oscar Boeder, fractievoorzitter van het CDA in Heemstede, schrok enorm van de brief. "Ik vond het van belang om duidelijk te maken dat dit verwerpelijk en onacceptabel is", legt hij uit.

Volgens de gemeente staat deze brief absoluut niet voor een breed gedragen sentiment in Heemstede. De Oekraïners zijn volgens hen gastvrij ontvangen en is er verder geen kwaad bloed tussen de vluchtelingen en de Heemstedenaren.