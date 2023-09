Enige pinautomaat Andijk doet het al weken niet

Door een defect aan de geldautomaat in Andijk kunnen inwoners al weken geen contant geld opnemen in het dorp. Tot frustratie van vele dorpsbewoners. "Mensen komen op straat naar me toe om te vragen wanneer er een oplossing is", zegt Gerrit van Keulen van de Dorpsraad. Maar een oplossing lijkt toch nabij.

Door een defect onderdeel bij de Geldmaat aan de Middenweg in Andijk moeten bewoners van het dorp soms vijf kilometer rijden naar een automaat die het wel doet. Vooral voor ouderen en mensen die slecht ter been zijn is dit vaak lastig. Bewoners spreken ook de Dorpsraad van Andijk aan. "We horen veel klachten. Mensen komen op straat naar mij toe om te vragen wanneer er een oplossing is", vertelt Gerrit van Keulen, voorzitter bij de Dorpsraad.

De Dorpsraad heeft een paar weken geleden contact gezocht met Geldmaat, die zei dat er aan een tussenoplossing gewerkt wordt. "Er moest onderzocht worden waar de fout zit, en bij welke leverancier deze vandaan moest komen", zegt hij.

Onderdeel wordt uit ander apparaat gehaald

Iets wat Margo van Wijgerden ook bevestigt. De woordvoerder van Geldmaat laat weten dat er sprake is van een lastige situatie, omdat het vanwege de veiligheid en beschikbaarheid niet mogelijk is om tijdelijk een apparaat op een andere plek in het dorp te zetten.

Gisteren kon Geldmaat wel bevestigen dat de huidige automaat op de Middenweg binnen twee weken werkend moet zijn. "We halen daarvoor het onderdeel dat stuk is uit een andere automaat, waardoor die tijdelijk buiten werking is", licht Van Wijgerden toe. "Dit is de tussenoplossing, maar er moet een permanente oplossing komen, namelijk een nieuwe geldautomaat."

Locatiewijzer om te zien welke automaten het doen

Van Wijgerden spreekt van een vervelende situatie. Zeker omdat het nog enige tijd duurt voordat de automaat op de Middenweg het doet. "We zijn afhankelijk van de levertijden. We adviseren mensen in de tussentijd zoveel mogelijk met hun pinpas te betalen", vertelt zij. "In winkels kunnen ondernemers vaak helpen bij betalingen met een pas. Het is voor sommigen een flinke stap, maar het is het eerste alternatief voor de inkopen die je zelf wilt doen."

Voor het opnemen van contant geld in de komende twee weken adviseert de woordvoerder om naar een pinautomaat in de omgeving te gaan, of aan familie of een goede bekende te vragen dit mee te nemen. "Dat is heel vervelend, maar we kunnen momenteel niets anders bieden. In de tussentijd kan dit een oplossing zijn."

Daarnaast geeft Van Wijgerden mee om op de website van Geldmaat te kijken. Hier kan met de locatiewijzer gekeken worden welke pinautomaten er in de buurt zijn, en of deze het doen. "Zo ga je niet tevergeefs naar een andere automaat, die dan toevallig ook buiten werking is, of dat moment niet genoeg geld heeft."