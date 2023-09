Once in a lifetime: komeet Nishimura na 437 jaar met blote oog vanuit West-Friesland te zien

Wie aankomende nacht vroeg opstaat kan een bijzonder natuurverschijnsel zien. Voor het eerst in meer dan 430 jaar vliegt de komeet Nishimura langs de aarde. Theo Mulder van Volkssterrenwacht Orion in Bovenkarspel zet zijn wekker, en geeft een belangrijke tip om de komeet te zien: "Je moet op een open stuk grond staan."

Met blote oog te zien

Volgens Theo Mulder van de sterrenwacht in Bovenkarspel kan dit bijzondere verschijnsel ook in West-Friesland te zien zijn. "Je kan de komeet met een verrekijker zien, maar wellicht ook met het blote oog", vertelt hij. "Dan zie je een heel lichte streep in de hemel. Want de afstand tussen de komeet en de aarde is relatief groot."