4 bezorgbusjes van Amazon knallen op elkaar bij distributiecentrum Rozenburg

Vier busjes van bezorgdienst Amazon zijn vanmiddag rond 13.30 uur in Rozenburg betrokken geraakt bij een kettingbotsing. Het ging mis op de Pudongweg, ter hoogte van transportbedrijf Kuehne+Nagel. Dat is twee kilometer van het distributiecentrum van de internetgigant aan de Mactanweg.

Een politiewoordvoerder bevestigt de kop-staartbotsing met vier bestelbussen. "Een ongeluk met alleen materiële schade", benadrukt de woordvoerder. Op een foto van het ongeluk is te zien dat de schade lijkt mee te vallen.

Vooral inwoners van het aangrenzende dorp Rijsenhout ervaren veel overlast van de busjes, die onder andere over de Aalsmeerderweg en de Bennebroekerweg rijden. De chauffeurs 'rijden als gekken', klagen ze al geruime tijd.

Voorrang afdwingen

"Het is echt te erg aan het worden", zegt Else Nooter tegen NH. "De busjes die van het depot komen dwingen op de Aalsmeerderweg gewoon voorrang af, terwijl ze moeten wachten." Ook Patrick Mesman kan er over meepraten. Hij werd vorig jaar juni op het kruispunt van de Bennebroekerweg en de Aalsmeerderweg aangereden door een Amazon-busje.

Naar aanleiding van een serie andere ongelukken (waarbij geen Amazon-busjes betrokken waren) besloot de gemeente Haarlemmermeer in actie te komen en de door de bewoners gewenste stopborden op het kruispunt terug te plaatsen.