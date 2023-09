Geboortedag Hannie Schaft jaarlijks gevierd in de cellen van de Cultuurkoepel

Niemand minder dan Hannie Schaft staat centraal bij één van de eerste evenementen van de Cultuurkoepel aanstaande zaterdag. Het is altijd de bedoeling geweest de oude gevangenis door middel van cultuur open te stellen voor alle Haarlemmers. Al die cultuuruitingen hebben één ding gemeen: het gaat over onvrijheid en vrijheid. Iets waarvoor de voormalige gevangene in de Koepel, Hannie Schaft, voor streed.

Foto: Viering geboortedag Hannie Schaft in Koepel - NH Nieuws

Frits Barend, journalist en iemand die alles weet over het (korte) leven van verzetsheldin Hannie Schaft, en Sophie Poldermans, schrijver van het boek 'Desnoods met Wapens', over de drie verzetsvriendinnen Hannie Schaft en Truus en Freddie Oversteegen, komen aan het woord tijdens de viering op zaterdag. Ook is er ruimte voor poëzie en muziek. En twee kunstenaars exposeren in twee gevangeniscellen. Exposeren in een cel Deze cultuurcellen zijn een vast onderdeel van de Cultuurkoepel en elke expositie heeft een link met vrijheid en onvrijheid. "Ik krijg er nog kippenvel van", vertelt initiatiefnemer Jacqueline van de Sande. Dat nu bijvoorbeeld de Iraanse kunstenaar Parisa Akbarzadehpoladi, die in Iran in de cel heeft gezeten, in één van de cellen exposeert."

"We hebben ruimte, we hebben bijzonder licht en we hebben een super historisch gebouw" Jacqueline van de Sande, Stichting Cultuurkoepel

Jacqueline Van de Sande is voor de zomer voorzichtig begonnen met het plannen van de evenementen in de Cultuurkoepel. Al enige tijd is de voormalige gevangenis een onderwijsbolwerk, een plek voor innovatieve ondernemers en een filmkoepel. De culturele rol van de Koepel is altijd een droom geweest van Jacqueline. Bij elke presentatie over de plannen werd aangegeven dat op deze manier het pand echt open gebroken zou worden en voor iedereen toegankelijk zou worden. "We zijn geen culturele instelling, geen theater, geen museum of concertzaal", vertelt Jacqueline. "Maar we hebben wel ruimte, we hebben bijzonder licht en we hebben een super historisch gebouw." Het moet volgens haar een plek van ontwikkeling en verbinding worden. "Het moet open voor Haarlem." "In juni zijn we op Midzomernacht met een dansvoorstelling begonnen", vertelt Jacqueline. "Nog niet groots aangekondigd, maar het was heel bijzonder. Toen de zon onderging, begon de voorstelling." Kijk hieronder naar een impressie. (tekst gaat door na de video)