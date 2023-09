Opsporingsprogramma Bureau NH keert terug in nieuw jasje en met nieuwe presentator

Trouwe kijkers van NH kennen Bureau NH nog als wekelijks televisieprogramma waarbij aandacht wordt besteed aan misdaadzaken. Om deze zaken op te kunnen lossen wordt de hulp van het publiek gevraagd. Door het delen van beveiligingsbeelden, foto's van verdachten, interviews van betrokkenen, reconstructies en getuigenoproepen krijgen onopgeloste zaken opnieuw aandacht. Het programma wordt samen met de politie en het Openbaar Ministerie gemaakt.

Presentator Coen van den Braber gelooft dat het programma kan bijdragen aan het oplossen van misdaadzaken in Noord-Holland. "Landelijk gebeurt dit al bij Opsporing Verzocht, maar bij Bureau NH zullen we ons volledig focussen op zaken uit de provincie. Denk hierbij aan een straatroof of een overval op een winkel", vertelt Van den Braber. "De misstanden die we aankaarten brengen we menselijk en persoonlijk in beeld."

Babbeltrucs

De eerste aflevering van Bureau NH gaat over babbeltrucs, iets waar vooral ouderen slachtoffer van worden. "Als zoiets jou overkomt, doet dat natuurlijk iets met het gevoel van vertrouwen en veiligheid", zegt de NH-presentator. "Het is heel mooi als mensen hun verhaal kunnen delen zodat zaken opgelost kunnen worden, maar ook om anderen te waarschuwen voor deze en andere vormen van criminaliteit."

Het programma zal niet alleen gaan over heftige zaken, ook goed nieuws wordt meegenomen bij Bureau NH. "Het is niet alleen maar kommer en kwel, zaken die mede dankzij het programma worden opgelost laten we ook zien", zegt Van den Braber. "Weten dat het programma hieraan bij kan dragen, is een hoopvolle gedachte."

De eerste aflevering van Bureau NH is vanaf woensdag 20 september om 17.10 uur te zien op het televisiekanaal van NH (Ziggo 707, KPN 508), daarna wordt het elk halfuur herhaald. De uitzendingen en bijbehorende berichten zijn ook op de website en app van NH te bekijken.