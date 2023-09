Lijk gevonden in landingsgestel Turkish Airlines-vlucht van Schiphol naar Istanbul

In het landingsgestel van een Turkish Airlines-Airbus die gisteren van Schiphol naar Turkije vloog, is na aankomst in Istanbul een stoffelijk overschot aangetroffen.

Foto: Turkish Airlines Airbus A330 - Turkish Airlines

Dat bevestigt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee tegenover NH. Het lichaam is gevonden in een Airbus A330. Er zijn gisteren drie van die toestellen van Turkish Airlines met passagiers van Schiphol naar Istanbul gevlogen, maar om welke vlucht het exact gaat, kan de woordvoerder nog niet zeggen. "We zullen in contact treden met de Turkse autoriteiten." Onderhoudsinspectie Het stoffelijk overschot werd aangetroffen tijdens een onderhoudsinspectie van het toestel. Zowel Turkish Airlines als de Turkse politie doen onderzoek. In april van dit jaar werd er op Schiphol een overleden verstekeling in de wielkast van een KLM-toestel aangetroffen.