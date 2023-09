Toenemend aantal klachten over vliegverkeer: klankbordgroep vraagt Gooise Meren 'meer naar buiten te treden'

Het afgelopen jaar werd er steeds meer en steeds lager gevlogen boven ‘t Gooi. Het aantal klachten hierover is aanzienlijk toegenomen en zelfs meer dan verdubbeld. De Klankbordgroep Minder Hinder heeft aan de gemeenteraad van Gooise Meren een presentatie gegeven waarin de feiten over Schiphol en alle vliegbewegingen boven onze hoofden op een rij werden gezet. Ook deed de klankbordgroep een beroep op de gemeente om zich sterk te maken voor de krimp van Schiphol.

Het zal de meeste inwoners van 't Gooi wel zijn opgevallen: er wordt meer gevlogen boven onze streek, maar opvallend genoeg wordt er ook steeds lager gevlogen. Dit komt doordat we in de Gooi en Vechtstreek niet zozeer met 'stijgers' te maken hebben als wel met vliegtuigen die landen. De Gooise dorpen liggen precies ingeklemd tussen twee belangrijke aanvliegroutes. Dit levert aanzienlijk meer overlast en dus veel meer klachten op.

Meer dan 1200 klachten

Het luchtkeer boven en rond Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden is enorm toegenomen, evenals de klachten erover. Waar eerst nog rond de zeshonderd klachten werden geregistreerd, staat de teller nu ver boven de twaalfhonderd. De grootste bezorgdheid ligt bij het geluidsoverlast wat de vliegtuigen produceren en bij de uitstoot van schadelijke stoffen, zoals CO2 en fijnstof.

De Klankbordgroep Minder Hinder gaf een presentatie aan de gemeenteraad van Gooise Meren. Deze begon woensdagavond in de Raadzaal met een ingezonden brief van een inwoner van Naarden die werd voorgelezen door Mar Schuringa.

De briefschrijfster gaf aan 'permanent overlast te hebben van Schiphol in de gemeente Gooise Meren.' Schuringa, zelf woonachtig in Muiden, zegt dat de brief haar 'uit het hart gegrepen is.' Volgens haar heeft Schiphol geen natuurvergunning en opereert dus eigenlijk illegaal met de vluchten boven 't Gooi.

Quiz: goed of fout?

Sidney Vollmer van de klankbordgroep nam na de opening de presentatie over die vanaf dan eigenlijk meer een 'masterclass' of af en toe een quiz werd. Een hele rij feiten werd gepresenteerd over Schiphol en alle vliegbewegingen boven de Gooise huizen, met de vraag erbij: is dit goed of fout, ofwel klopt deze informatie? Het merendeel van de toehoorders wist bijvoorbeeld niet hoeveel vliegtuigen er nou daadwerkelijk boven het Gooi hangen op enig moment; dat zijn er 312 in 14 uur tijd.

Een van de opvallendste feiten in het rijtje was dat we 'vluchtbewegingen van buitenlanders aan het faciliteren zijn' volgens Vollmer, omdat 40 procent van alle vluchten gaat om zogeheten 'transfers': mensen die alleen maar overstappen op een ander vliegtuig.

