Syrische Ali en Raqda zien toekomst in Zaandam: "Eerst taal leren, dan werk en kinderen"

Ali Kharma (33) en zijn vrouw Raqda Tarabishi (27) komen uit de Syrische hoofdstad Damascus. Ali vluchtte twee jaar geleden voor de oorlog en Raqda is sinds kort in Nederland in het kader van de gezinshereniging. Ze kregen een verblijfsvergunning en zijn dolgelukkig met hun driekamerwoning in Zaandam. Als ze straks ook nog werk vinden, kan hun geluk niet op.

In de woning kun je de verf nog ruiken. De muren, het plafond en een nieuwe vloer. Het ziet er piekfijn uit, alleen het is zó leeg. Op een bank en bed na staat er vrijwel niets in. Nog een kampeertafeltje met heel veel koekjes, een tv en in een kamertje een wasrek. "We hebben nu geen geld om het meer in te richten", zegt het echtpaar verontschuldigend.

Ali zat tot voor kort in een AZC in Sneek. "Daar had ik alleen contact met Syrïërs en daarom ben ik blij dat ik nu hier in Zaandam woon en kan praten met Nederlanders." Hij en Raqda spreken een beetje Engels maar staan te popelen om Nederlands te leren. "Ze staan op een wachtlijst", zegt Lara Antaki. Zij begeleidt het echtpaar bij de inburgering. Ook Lara komt uit Syrië. Uit Aleppo. Daar was zij advocaat. Ali en Raqda zijn beiden ingenieur in de elektronica.