Judith verklaart de liefde aan de zwam: "Het is de schuld van mijn moeder"

Nadat haar ene paard stierf aan een hartstilstand en haar andere naar een paardenpension vertrok, was de Haarlemse schrijver en columnist, Judith Eiselin toe aan een nieuwe hobby. Ze focuste zich op de paddenstoel en raakte volledig in de ban. In Athenaeum Boekhandel presenteert ze vanmiddag haar nieuwe boek, een liefdesverklaring aan de zwam.

Foto: Judith Eiselin In de ban van de zwam - NH Nieuws/Elizabeth Stilma

Ze zijn overal te vinden. Midden in het centrum van Haarlem tussen de stoepstenen, op muren, onder een bankje en zelfs binnenshuis. Of buiten de stad in de berm, bossen, op de duinen of midden in een weiland. Paddenstoelen. Judith kan er geen genoeg van krijgen. Zelf gaat ze graag naar het Overveense landgoed Elswout, want daar zijn de kansen groot om de creaturen te vinden. Hoewel, soms zijn ze ook ver te zoeken. “Dat is het rare van paddenstoelen. Ze zijn er opeens. En de volgende dag weer niet.” In Elswout is het verboden om te plukken. “Dat is ook niet nodig. Plukken doe ik soms en alleen op plekken waar het is toegestaan. Meestal verwonder ik me over de vorm, kleur of geur.”

"Wij hebben een relatie gebaseerd op de zwam" Judith Eiselin

Aan de muur van haar herenhuis waar naar het schijnt in de zeventiende eeuw een Haarlemse burgemeester woonde, is haar passie zichtbaar aanwezig. Op de tafel staan wekpotten vol gedroogde zwammen, boven het keukenblad hangt een afbeelding met verschillende paddenstoelen en er tegenover een oud schilderijtje waar een meisje op hurken een paddenstoel plukt. Elfjes In dat meisje herkent ze zich volledig. Ze geeft haar moeder de schuld van haar liefde voor de zwammen. Die nam haar als kind al mee het bos in en wees haar de schatten in de natuur aan. Ze vertelde dan over elfjes die uitrusten op het wit van een mosklokje. Ze zag helemaal voor zich hoe die elfjes met de beentjes over elkaar knabbelden aan de zwam. “De magie rondom de paddenstoelen trekt me aan, maar er is zoveel meer. Ja, hoe ontstaat een passie voor iets? Het is een oude droom.”

Foto: De heksenboleet en eikenhaas - NH Nieuws/Elizabeth Stilma

Misschien dat het vuurtje nog meer werd aangewakkerd door een man die Judith tegenkwam. Hij vertelde haar hoe hij ooit als student met zijn contrabas op de rug het tuinpad afliep en daar een champignon zag staan. Uit geldgebrek begon hij toen geregeld paddenstoelen te plukken en te eten. Dat verhaal kleefde in haar geheugen. De man werd een goede vriend en uiteindelijk trouwde ze met hem. “Nu hebben we een relatie gebaseerd op de zwam”, lacht ze. “Natuurlijk bindt ons nog meer, maar een gezamenlijke hobby is wel leuk”, voegt ze eraan toe. Longenmos En die hobby zit diep. Zo diep dat Judith zelfs op paddenstoelvakantie ging. Dat was trouwens ver uit haar comfortzone, want zich onderdompelen in een onbekende groep mensen afreizend naar Griekenland, is niet iets dat in nature bij haar opkomt. Maar haar nieuwe liefde dreef haar ertoe. Daar hoog in de binnenlanden zou dat zeldzame longenmos nog groeien. De paddenstoel heeft blaasjes zoals longen en groeit op plekken waar zuivere lucht heerst.

Foto: Heksenboleet op een bord. - NH Nieuws/Elizabeth Stilma

En dat is toch iets met paddenstoelen. Ze hebben de meest bijzondere tot de verbeeldingsprekende namen. Inktviszwam, eekhoorntjesbrood, rupsendoders, knolamaniet, eikhaas, heksenboleet. Die laatste ligt voor ons op tafel. Judith pakt het vast en snijdt het door. “Zodra je deze doorsnijdt, kleurt ie blauw. Vandaar de naam heksenboleet.” Het is duidelijk dat de zwam diep is binnengedrongen in het leven van Judith. Op vrijdagochtend staat ze normaal gesproken altijd op de biologische markt op de Haarlemse Botermarkt achter de paddenstoelenkraam Portabella. Natuurlijk verkoopt ze haar waren, maar ze geniet er vooral van om recepten uit te wisselen met haar klanten. Vandaag staat ze echter de hele dag in de keuken om paddenstoelenhapjes te maken en aan het einde van de middag uit te serveren aan de bezoekers van de presentatie van haar boek. Want ja, liefde gaat nu eenmaal door de maag.