Winnaars Dam tot Damloop lijken bij vrouwen bekend en bij mannen ligt alles nog open

Voor de 37e keer vindt zondag de Dam tot Damloop plaats. De befaamde hardloopwedstrijd over tien Engelse mijl van Amsterdam naar Zaandam. Vandaag was er een persconferentie belegd om vooruit te kijken.

Foto: Favorieten voor de Dam tot Damloop 2023 - NH Sport / Erik-Jan Brinkman

Een kleine veertigduizend deelnemers staan zondag aan de start op de Prins Hendrikkade in Amsterdam. Het grootste gedeelte bestaat uit recreatieve lopers, maar rond de klok van kwart over tien vertrekken de internationale en nationale topatleten. Eerst de vrouwen en zes minuten en vier seconden later de mannen. Zo is er ook nog een wedstrijd in een wedstrijd. Maximaal Één van de favorieten voor de Nederlandse titel is Richard Douma. De geboren Zaankanter deed al vele malen mee aan de Dam tot Damloop en wil zondag maximaal gaan. "Deze keer pak ik het iets anders aan. Vorig jaar was ik totaal niet fris en nu heb ik afgelopen dagen bewust wat gas terug genomen." Douma strijdt onder andere met Khalid Choukoud, Stan Niesten uit Beverwijk en Frank Futselaar om de titel beste Nederlandse man. Tekst loopt door onder de video.

Atleet Richard Douma - NH Nieuws

Het deelnemersveld bij de internationale mannen kent onder meer vijf Kenianen. De verwachting is dat zij gaan uitmaken wie bij de mannen de titel pakt. Bij de vrouwen staat eigenlijk al vast wie er gaat winnen. Olympisch kampioene Almaz Ayana uit Ethiopië is de grote favoriet. De hoop is dat zij zelfs een aanval doet op het parcoursrecord uit 1987 van de Noorse Ingrid Kristiansen (50.31 min). Diane van Es Ook als het gaat om de Nederlandse titel bij de vrouwen, dan lijkt de winnares vooraf al bekend. De 24-jarige Diane van Es is de favoriete. Vorig jaar kwam ze ook als eerste Nederlandse vrouw over de finish. Dit jaar is haar persoonlijke doelstelling om wat dichter bij het internationale gezelschap te zitten. "Ik wil vooral zo hoog mogelijk eindigen." Een belangrijke concurrent voor Van Es komt uit Noord-Holland met Jill Holterman. Vorig jaar eindigde de atlete uit Egmond aan den Hoef als negende in het klassement. Tekst loopt door onder de video.

Nederlandse favoriete Diane van Es over de Dam tot Damloop van vorig jaar en doelstelling voor dit jaar - NH Nieuws

Tot slot nog de weersverwachting. Waar het vorig jaar regende en vrij koud was is het zondag waarschijnlijk rond de 25 graden met veel zon. Dat levert ongetwijfeld de nodige problemen op voor de recreatieve lopers. Oververhitting ligt dan bijvoorbeeld op de loer. Voorzorgsmaatregelen Organisator Le Champion zet extra drinkposten en koelbaden in en schakelt de tijdwaarneming uit bij de recreanten, om te ontmoedigen dat zij te hard gaan lopen. Daarnaast zit er meer tijd tussen de startmomenten, waardoor de renners meer verspreid op het parcours lopen. Zodoende hebben de hulpdiensten meer ruimte om eventuele medische hulp te verlenen. De warming-up voor de start vervalt ook. Tekst loopt door onder de tweet.

Als laatste mogelijkheid heeft de organisatie de mogelijkheid om de hardloopwedstrijd stil te leggen. Dat gebeurde in 2019 ook, toen mochten de laatste twee startvakken niet meer vertrekken. "Als de zorg het niet meer aankan, dan is het niet meer verantwoord", aldus race director Jan Willem Mijderwijk. In 2009, 2014 en 2016 zijn er deelnemers overleden tijdens de wedstrijd. Live De Dam tot Damloop is zondag live te volgen op NH. De televisie-uitzending begint om 10.00 uur met eerst vooral aandacht voor de topatleten en later op de dag richten we de spotlights op de recreatieve lopers.

Race director Jan Willem Mijderwijk over het mogelijk eerder stoppen van de Dam tot Damloop - NH Nieuws