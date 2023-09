Vakbonden eisen vóór vanavond 'goed loonbod' voor KLM-grondpersoneel, anders toch acties

"We balanceren op een koordje: de vraag is of we er net wel of net niet gaan uitkomen", vertelt onderhandelaar Souleiman Amallah van CNV. "We hebben vandaag een harde eindtijd waarbij we voor 18.00 uur resultaat willen zien."

De onderhandelingen waren vorige maand gestaakt, een ultimatum werd gesteld en het grondpersoneel stond inmiddels klaar om actie te voeren. Nadat KLM beloofde om water bij de wijn te doen, besloten de vakbonden toch weer om met KLM om de tafel te gaan zitten en de acties van het grondpersoneel voorlopig op te schorten.

Zwaar beroep

"Afgelopen periode hebben we verkend wat de mogelijkheden zijn", meldt KLM. Inmiddels heeft de luchtvaartmaatschappij toegezegd vaste contracten te geven, te ondersteunen bij mantelzorg en een zwaarwerkregeling te starten. Hierbij komen er strengere regels over onderbezetting en overbelasting, en kunnen mensen die al jaren zo'n zwaar beroep uitoefenen vervroegd met pensioen.

Daarbij heeft KLM aan beide vakbonden beloofd een beter loonaanbod te doen. "Over dat precieze loonaanbod wordt nog volop onderhandeld", zegt FNV-bestuurder David van de Geer. Als het resultaat niet voldoende is, volgen er vanaf zondag 18.00 uur acties.