Hoofddorpers voelen zich 'verscheurd' en starten hulpacties voor aardbeving Marokko

Het is inmiddels een week geleden dat het zuiden van Marokko getroffen werd door een aardbeving. De afgelopen week zijn de eerste hulpacties op touw gezet en ook vandaag wordt door de Marokkaanse gemeenschap in Hoofddorp hard gewerkt om spullen naar de slachtoffers te krijgen.

Foto: Snapshot Video 243891 (00:17)

Said Akkabi zet vandaag alles op alles om zoveel mogelijk spullen in te zamelen voor de aardbeving in Marokko. "De mensen daar zijn alles kwijt. Hun huis, hun spullen, hun familie, alles is weg." Hij is de voorzitter van de stichting Marhaba, die hulp en ondersteuning bied aan mensen met een niet-westerse achtergrond die zich in Haarlemmermeer hebben gevestigd. Dat netwerk zet hij nu in om vandaag spullen in te zamelen voor de slachtoffers van de aardbeving: "Iedereen in Haarlemmermeer is welkom, we moeten die arme mensen uit de brand helpen." Tekst gaat verder onder video.

De hulpactie voor Marokko in Hoofddorp - NH Nieuws

Gisteren zijn de eerste goederen al afgeleverd, en staan nu nog te wachten in een hoek van zijn woonkamer. "Ze hebben daar van alles nodig: matrassen, dekbedden, medicijnen. Tenten ook, want slapen onder een dak is risicovol." Wat ze precies nodig hebben, weet hij van andere Hoofddorpers die zijn afgereisd naar het aardbevingsgebied om te helpen, waaronder vanuit de moskee waar Akkabi deel van uitmaakt. De verbondenheid in de Marokkaanse gemeenschap in Hoofddorp is groot, ook al komt het grootste gedeelte uit het gespaarde noorden van het land. Dat ziet Akkabi nu, maar bijvoorbeeld ook toen enkele maanden geleden Turkije getroffen werd door een aardbeving en ze een inzameling startten: "Gulheid geeft je energie, zelfs in een situatie als deze."

"Kinderen, moeders, vaders, baby's: soms zijn ze als enige overgebleven" Nora Belaini

Nora Belaini (25), die afgelopen maandag met vrienden een inzamelingsactie hield, herkent dit. "Je ziet de beelden voorbij komen. Kinderen, moeders, vaders, baby's: soms zijn ze als enige overgebleven. Dan krijg je kippenvel en tranen in je ogen. Je bent verscheurd." Verbintenis Als Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond, voelden de inzamelaars zich extra gemotiveerd om in actie te komen. "We zijn in Nederland opgegroeid, maar het is wel het land waar je een groot deel van je jeugd hebt doorgebracht, waar je je kind naartoe wil brengen en waar je opa en oma worden begraven. Die verbintenis zal altijd blijven." Tekst gaat verder onder video van Instagram.

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Via de flyers die ze hadden verspreid, maar ook via horen en zeggen, kwamen talloze mensen langs. Binnen 24 uur hadden ze twee bussen volgeladen, met onder andere luiers, naalden, luchtbedden, tenten, dekens en 1300 euro. Stichting Najiba heeft afgelopen dinsdag de spullen vervoerd. "Binnenkort gaan we weer een nieuwe inzameling starten", vertelt Nora.