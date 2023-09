Huizer Botterwerf opent weer haar deuren: "We hopen de liefde voor deze schepen over te dragen"

De Botterwerf in Huizen opent weer haar deuren voor bezoekers. Al jaren probeert de Stichting Huizer Botters dit stukje geschiedenis van het dorp in leven te houden. Dit is de laatste keer dit jaar de schepen te bezoeken zijn. In het lokale radioprogramma NH Gooi Zaterdag spreekt Rob Bos van de vereniging over de open dag.