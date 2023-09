Man (36) zonder rijbewijs op gestolen motor probeert wapen agent te pakken in Lijnden

Een 36-jarige man die op een gestolen motor reed, is woensdag tegen de lamp gelopen toen hij in Lijnden een motoragent vroeg waar hij sigaretten kon kopen.

De motorrijder passeerde rond 19.00 uur een motoragent die op de Hoofdweg in Lijnden stond en besloot de politieman te vragen waar hij peuken kon kopen. Of de agent hem daarbij kon helpen, is niet bekend, maar de agent vond het wel verdacht dat de motor stotterend wegreed en twijfelde aan de rijvaardigheid van de man.

De agent besloot daarop het kenteken te controleren, en ontdekte al snel dat de motor als gestolen geregistreerd stond. Hij zette de achtervolging in, waarbij zowel de verdachte als de motoragent 'zeer hoge snelheden' bereikten.

Politiewapen

Uiteindelijk kwam de verdachte ten val. Toen de agent hem vervolgens wilde aanhouden, stribbelde hij flink tegen. Hij trapte de agent en probeerde vervolgens het pistool van de agent af te pakken.

Dat mislukte, maar de verdachte sloeg wel op de vlucht. De agent verloor hem uit het oog, maar andere politiemensen hadden hem snel te pakken. Om hem onder controle te krijgen, zetten ze daarbij een stroomstootwapen in.

Geen rijbewijs

De man - zonder vaste woon- of verblijfplaats - is aangehouden voor diefstal en mishandeling. Hij was zoals de agent al vermoedde niet in het bezit van een rijbewijs. De motor bleek te zijn gestolen in Santpoort-Noord.