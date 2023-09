De Peiling: wat is de beste band die jij live hebt gezien?

Rod Stewart en Simple Minds komen volgend jaar naar Amsterdam voor een concert in de Ziggo Dome. De kaartverkoop begon vandaag. Ben jij een echte concertganger en zat je om 10.00 uur achter je computer om kaartjes binnen te slepen of zet je liever thuis een cd’tje op? Wij zijn benieuwd: wat is de beste band die jij live hebt gezien?

Rod Stewart en Simple Minds komen naar Amsterdam. James Blunt is in februari in Nederland. We hebben net een warme festivalzomer achter de rug, met talloze liveoptredens van bekende én minder bekende artiesten. Op Lowlands konden we Billie Eilish zien. Op Pinkpop stonden Robbie Williams, Pink én de Red Hot Chili Pepers op het podium.

Vind je het heerlijk genieten van live muziek met een drankje in je hand en honderden, of soms wel duizenden fans om je heen? Of erger je je juist aan al die mensen, die soms liever hun vakantieplannen bespreken met hun vrienden, dan naar de band luisteren?

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat luisteren naar livemuziek iets doet met ons brein. Het stofje dopamine wordt aangemaakt en dat zorgt voor een gelukzalig gevoel. En ook neurowetenschapper Erik Scherder is er duidelijk over: muziek verrijkt je hersenen, laat je lichaam bewegen, maakt emoties los en zorgt voor een prettig gevoel.

Live muziek doet dus iets met je. Wat is de beste band die jij live hebt gezien?