Live NH Sport met Roda JC - Telstar en Jong AZ - FC Eindhoven

Het verschil kan niet groter: het nog puntloze Telstar reist vandaag met de rode lantaarn hangend aan de bus naar Kerkrade voor de ontmoeting met koploper Roda JC. Of de Velsenaren in Kerkrade kunnen verrassen, hoor je vanaf 19.00 uur op NH Radio.

Foto: Stadion Roda JC - Pro Shots/Henk Korzelius

Nooit eerder begon Telstar de competitie met vijf nederlagen. Maar cijfers zeggen niet alles. Bij vier van de vijf verliespartijen verloren de Witte Leeuwen met één goal verschil. In drie wedstrijden eindigde Telstar de strijd met een man minder als gevolg van een rode kaart. Dat kan kwaliteit of slimheid zijn, maar met iets meer fortuin had de ploeg van trainer Mike Snoei er ook wat minder beroerd voor kunnen staan. Vanwege een schorsing ontbreekt Mees Kaandorp vanavond. Bovendien is een aantal spelers niet (volledig) fit. Met name met de nieuwkomers Alex Plat, Denzell Gravenberch en Robin Polley moet Snoei voorzichtig omgaan, omdat zij een achterstand hebben op de rest van de selectie die sinds eind juni in training is. Walid Ould-Chikh Roda JC beleefde een pikstart, waarbij met name Volendam-huurling Walid Ould-Chikh zich deed gelden. Hij scoorde drie keer. Voormalig Telstar-speler Orhan Džepar maakte in de laatste competitiewedstrijd tegen NAC Breda (3-1 winst) zijn eerste minuten voor Roda. De voorgaande twee seizoen speelde hij voor MVV Maastricht. Tekst gaat verder onder de foto.

Foto: Walid Ould-Chikh (l) - Pro Shots/Henk Korzelius

Roda JC - Telstar begint om 20.00 uur. Het commentaar krijg je van Frank van der Meijden. Jong AZ terug uit Argentinië Ook in Wijdewormer een groot contrast. Trainer Jan Sierksma treedt met zijn beloftenteam op sportpark Kalverhoek aan tegen FC Eindhoven. Zes dagen geleden stond hij met een groot deel van deze jonkies in Buenos Aires voor de wedstrijd om de wereldbeker tegen Boca Juniors. Een finale in de Intercontinental Cup Onder 20 jaar die na een 1-1 gelijkspel werd verloren na strafschoppen. Nu wacht in de reguliere competitie FC Eindhoven dat met twee zeges en één gelijkspel nog ongeslagen is. Twee weken geleden versloegen de Brabanders Telstar dankzij een eigen goal van Thomas Oude Kotte met 1-0. Ook in Wijdewormer wordt om 20.00 uur afgetrapt. Stephan Brandhorst doet het wedstrijdverslag.

Kijk zondag vanaf 10.00 uur live bij NH Sport op tv naar de 37e editie van de Dam tot Damloop!