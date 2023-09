Davis Cup-team dankzij Griekspoor en Van de Zandschulp met één been in finaleronde

Dankzij sterke partijen van Venneper Tallon Griekspoor en Amstelvener Botic van de Zandschulp staat het Nederlandse Davis Cup-team na het treffen met de Verenigde Staten met één been in finaleronde.

Van de Zandschulp kwam gisteren in het Kroatische Split als eerste in actie: hij won in twee sets van Tommy Paul (7-6 (2) 6-2).

Griekspoor stelde de zege op de Amerikanen later op de dag veilig door in drie sets van Frances Tiafoe (6-3 6-7 (7) 7-6 (2)) te winnen. Omdat Tiafoe op matchpoint z'n racket aan gort gooide, kreeg hij een strafpunt en hoefde het laatste punt niet te worden gespeeld.

Koppositie in groep

Bij die 2-0 voorsprong verloren Matwé Middelkoop en Wesley Koolhof hun dubbelpartij (6-7 (5) 7-6 (3) 6-3), waarmee de eindstand op 2-1 kwam. Omdat het Nederlandse team eerder deze week met dezelfde cijfers Finland versloeg, gaat het nu aan de leiding in de groep, waarin ook Kroatië zit.

Het Nederlands team speelt zondag nog tegen Kroatië. Dat land neemt het vandaag nog op tegen Finland. De beste twee van de vier groepen kwalificeren zich voor de eindronde in november in het Spaanse Malaga.