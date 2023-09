Het kantoor van de huid- of weefselbank is al bijna een halve eeuw een begrip in Beverwijk. Doordat het huidige kantoor uit zijn voegen barst, gaat het bedrijf ETB-Bislife -zoals de weefselbank officieel heet - over een jaar verhuizen naar Haarlem. NH nam voor het zover is nog eens een kijkje in de keuken, waar de levens van hartpatiënten en brandslachtoffers gered worden.