Wereldster Billie Eilish geniet van Broek in Waterland vanaf het water

Een bijzondere gast kwam eind augustus langs bij Broeker Bootverhuur in Broek in Waterland. Wereldster Billie Eilish wilde tussen haar optredens door een rustig, anoniem, boottochtje door de plassen. Eigenaresse Annelies Maarleveld was niet zo onder de indruk: "Ik ben niet zo snel starstruck."

Ondanks dat ze niets mocht weten, was het haar al snel duidelijk. Via het internet kwam ze erachter dat Eilish op vrijdag moest optreden op Pukkelpop en de zondag op Lowlands. Naar dat festival ging haar dochter ook. "Het was dus een simpele optelsom."

Het boottochtje vond op zaterdag 18 augustus al plaats, maar Eilish postte er onlangs pas over op Instagram. Een oplettende kijker op Twitter zag dat het in Broek in Waterland was. "Toen haar management belde, moest het allemaal anoniem. Ik mocht ook nog niet weten over wie het ging, alleen dat het om een heel bekende artiest ging die met een groepje van zes wilde varen", laat Annelies weten.

De 21-jarige superster kwam later dan afgesproken. "Ze zou om drie uur in de middag al komen, maar dat werd kwart over vijf. Ik was allang blij: het was de hele dag bewolkt en eindelijk kwam de zon door."

"Ze is ontzettend vriendelijk. Ze gaf meteen een hand. De groep wilde graag naar het dorp varen, dus we hebben haar de route uitgelegd en hoe de boot werkte. Naderhand hoorde ik dat ze de hele tocht gestuurd had."

110 miljoen volgers

Ondanks dat Annelies niet snel starstruck is, is ze wel extra blij dat alles goed is verlopen: "Ze heeft toch 110 miljoen volgers. Een slechte review kan je sowieso niet goed gebruiken, maar dan helemaal niet. Maar ze heeft het fantastisch gehad, en de hele groep vond de omgeving prachtig. Volgens mij heeft ook niemand haar herkend, en dat gun ik haar. We hebben ook expres niet om een foto gevraagd, laat het kind vooral even niet moeten en hoeven, dacht ik."

Het komt vaker voor dat er sterren of bekende Nederlanders langskomen om een boottochtje te maken. "Dat doet niks met me. Maar… bij Douwe Bob zou ik wel even zenuwachtig zijn."