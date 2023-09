Zorgen om uitbraak in kinderopvang door lage vaccinatiegraad:"Niet de vraag of, maar wanneer"

Corona kennen we allemaal nog wel, maar ziektes zoals de mazelen en de bof staan waarschijnlijk minder scherp op het netvlies. Toch maakt Gjalt Jellesma, voorzitter van Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (Boink), zich zorgen over een nieuwe uitbraak. Aanleiding daarvoor zijn de dalende vaccinatiecijfers die gisteren bekend zijn gemaakt.

Lag het percentage van de bof, mazelen en rodehond-vaccinatie in 2015 nog op 91 procent, vorig jaar was dat 83 procent. "Het is niet alleen zo dat kinderen ziek kunnen worden of misschien wel dodelijk ziek, ze kunnen ook voor langere tijd echt beschadigd raken. Het is echt een rotziekte en dan heb ik het alleen nog maar over de mazelen", vertelt Jellesma.

Volgens viroloog Menno de Jong van het Amsterdam UMC zijn de zorgen over een uitbraak gegrond. "Als de vaccinatiegraad met deze snelheid aan het dalen is, is het niet de vraag of, maar wanneer. We hebben dat ook al gezien in de Biblebelt. En daar hebben ze het niveau dat wij nu aan het naderen zijn in Amsterdam", vertelt de wetenschapper.

In Nieuw-West ligt het percentage nog lager dan het Amsterdamse gemiddelde. Daar is de vaccinatiegraad 71 procent. Jellesma heeft zorgen over de kinderdagverblijven in de wijk. "Heel veel zorgen. In een omgeving waar kinderen al kwetsbaar zijn, door allerlei redenen, en dan komt er een gezondheidsaspect bij. Zo'n kinderopvang wil alle kinderen binnen kunnen halen, dan moeten dit soort dingen geen rol spelen", zegt hij.

Voorlichting

Wat daadwerkelijk ten grondslag ligt aan de daling moet nog worden onderzocht. "Er zijn gedachten dat het met het vertrouwen in de overheid te maken heeft. Maar dat vereist onderricht aan mensen. Welke mensen zijn dat nu", vertelt De Jong. Jellesma heeft zijn vermoedens over de oorzaak: "Meerdere redenen. Wantrouwen in de overheid, mensen die desinformatie verspreiden en ook het niet weten wat de gevolgen kunnen zijn."

Volgens Jellesma zijn er wel degelijk kinderdagverblijven die kinderen zonder vaccinatie weigeren. Toch ziet hij eerder de oplossing in voorlichting. Ook De Jong hoopt dat mensen door voorlichting gaan inzien dat het niet vaccineren, geen vorm van verzet is tegen de overheid. "Dit vaccin is niet zoals de covidvaccinatie gericht om een pandemie te bestrijden. Deze zijn gericht om onze kinderen te beschermen. Ik denk dat mensen zich dat goed moeten realiseren."