Geen Mozart of Bach, maar muziek van de Mario Bros-game in concertzaal van de Phil

Waar gewoonlijk klanken van Bach en Mozart door de concertzaal van de Phil in Haarlem klinken, luisterden vandaag zo'n duizend basisschoolleerlingen naar een ander genre. Het Kennemer Jeugdorkest speelde er muziek uit bekende films en games, maar daar bleef het niet bij.

De kinderen waren dolenthousiast en nooit helemaal stil tijdens het concert, dat een klein uur duurde. De muziek kwam uit bekende films of games zoals De Kleine Zeemeermin, Pirates of the Caribbean en Mario Bros. Maar de kinderen speelden zelf ook games.

"Het zou geen game-muziekconcert zijn zonder zelf mee te spelen", legt presentator Joe van Burik uit. "Dus we hebben een aantal games bedacht, zoals het maken van een Avatar, het vinden van Pokémon en tetrisblokken tegen elkaar aan leggen. Zo leer je een game en klinkt de muziek nog beter."

Tekst gaat door onder de foto.