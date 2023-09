Warme Dam tot Damloop verwacht, organisatie waarschuwt deelnemers

Het is dit jaar de 37e keer dat het hardloopevenement van Amsterdam tot Zaandam plaatsvindt. Sommige hardloopliefhebbers doen elke editie mee. Zoals de Zaanse Peter die aan alle keren deelnam.

Gelopen tijd niet beschikbaar

Vorig jaar kwam het nog met bakken uit de lucht, maar dit jaar is er heel ander weer voorspeld. Warmte brengt altijd extra risico's met zich mee en daarom zet de organisatie van het grote hardloopevenement dit jaar een extra waterpost in rond het vijftien kilometerpunt, om zo lopers van extra water te voorzien. Daarnaast worden de deelnemers ook extra in de gaten gehouden en zal er voor recreanten na afloop hun gelopen tijd niet beschikbaar zijn.

Supporters wordt gevraagd om extra bekertjes water, sponzen en watersproeiers in te zetten. Ook wordt er gewaarschuwd om lopers niet te stimuleren om over hun grenzen te gaan en extra te letten op lopers die signalen te tonen van oververhitting. Signalen kunnen zijn: bleek zien, lopers die verward overkomen en flauwvallen.

Naast Peter doet ook Purmerender Jan mee. Met 86 jaar op de teller is hij de oudste deelnemer van het evenement. In onderstaande reportage vertelt Jan hier meer over.