Helderse Gert-Jan zwemt van Dover naar Calais: '12 uur afzien'

De Helderse Gert-Jan Wit heeft vannacht het kanaal tussen Dover en Calais overgezwommen. De Helderse slager van beroep maakte een oversteek van 53 kilometer, en deed dat in 12 uur en 40 minuten. "Ik heb acht uur in het pikkedonker gezwommen, dat was écht de hel."

Foto: Gert-Jan Wit voor zijn zwemmarathon - Gert-Jan Wit voor zijn zwemmarathon

Opgelucht en enigszins nonchalant vertelt Gert-Jan vanuit Engeland aan de telefoon dat hij 'echt nog nooit zo kapot is gegaan'. Gisteravond rond 23.00 uur stapte hij vanaf een strand bij Dover het water in. Om er vervolgens 12 uur en 40 minuten later aan de kust van Calais weer uit te komen. Iconische zwemmarathon De overtocht tussen het Engelse Dover en Franse Calais is volgens Wit één van de meest iconische zwemmarathons ter wereld. De kans dat je de oversteek al zwemmend haalt, is volgens hem dan ook niet groot. Doorgaans haalt maar 20 tot 30 procent van de deelnemers de oversteek, de rest moet tussentijds opgeven. De 53 kilometer lange zwemtocht was een hele Engelse aangelegenheid. Wit: "Je huurt een boot, een kapitein en bemanning. Zij bepalen wanneer je het water in gaat en hoe de routes gaan." Daarnaast zijn er strenge regels aan de marathon verbonden. Zo mag je niet aan de boot hangen, en zijn er vaste voedingsmomenten van 20 seconden. Wit: "Mijn favoriet was een banaan-cola, voor voldoende koolhydraten en suikers." Pikdonker Door de wisselende getijden staat vooraf niet vast hoe laat je het water in gaat en de zwemoversteek begint. En dat heeft Wit geweten: "Door een ongunstig getij moest ik al om 23.00 uur het water in. Daardoor heb ik ruim acht uur in het pikkedonker gezwommen." Hoewel hij van tevoren wist dat in het donker zwemmen niet zijn sterkte kant was, viel het zwemmen op een donkere open zee hem zwaar tegen. "Ik vond het een drama. Je ziet geen hand voor ogen, door de ruige zee klotste het water constant in mijn keel. Vaak heb ik gedacht om te stoppen, zo zwaar was het." De donkere uren maakte Wit vol door stevig door te zwemmen, zijn slagen te tellen en veel op zijn techniek te letten. Toch vertelt de Helderse ook veel aan zijn vrouw en kinderen te hebben gedacht. "Ze hebben zich altijd afgevraagd waarom ik dit in godsnaam doe, ik gaf ze daar op open zee wel een klein beetje gelijk." Tekst loopt door onder de video.

Goede doel Toch zwom Wit niet voor niks het Kanaal over, zo vertelt hij. Tijdens zijn oversteek heeft hij geld opgehaald voor de zwemvereniging Het Marsdiep, de enige zeezwemvereniging in Nederland. Al jarenlang is hij een trouw lid en zwemt hij dagelijks in de Noordzee. Zijn doel? "Ik wil met de vereniging een vaste plek op de Dijk, in plaats van tijdelijk." De vereniging is volgens hem een voorbeeld van een geslaagd sociaal experiment. "Bij ons zwemmen veel oude dames en het zwemmen in de koude zee geeft hun ritme. Hun kracht inspireert mij enorm." Met zijn overtocht lijkt Wit de zwemvereniging onder de aandacht te hebben gebracht. Hoewel er al veel gesprekken met de gemeente en het Hoogheemraadschap zijn gevoerd, lijkt er nu iets concreets op tafel te liggen. De gesprekken daarover volgen aankomende weken. Trots Wit blijft vrij nuchter over zijn zwemprestatie en denkt niet in termen van trots. Toch vertelt de 60-jarige dat hij tijdens het zwemmen ook echt wel momenten van geluk heeft ervaren. "Het moment dat er na acht uur donkere open zee een rode lucht in de horizon gloort, voelde ik me één met de natuur en dat was erg bijzonder." Zo nuchter als hij is, nuanceert hij dit moment gelijk: "De mooiste zonsondergangen zijn en blijven in Den Helder."