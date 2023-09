Van Freddie veiling tot Mercury Museum, Hilversumse Queen-kenners bieden mee

Een kam, oude gympen, een sporttas, klompen en een piano: de inboedel van Queen zanger Freddie Mercury stond afgelopen maand te koop in het veilinghuis Sotheby's in London. Gisteren was de laatste dag van de veilig, er is in totaal 46 miljoen euro opgehaald. Hilversumse Queen-kenner Edger Hamer bood mee en keek zijn ogen uit.

Het snorkammetje van Tiffany's wilde Hilversumse Queen-kenner Edger Hamer erg graag bemachtigen: "Het was eerst betaalbaar, ze vroegen er 400 of 500 pond voor. Ik heb geprobeerd te bieden, maar dat ging volledig de mist in. Uiteindelijk is het snorkammetje verkocht voor bijna 160.000 pond."

Afgetrapte schoenen

Dit was niet het enige item uit de veiling wat een stuk duurder uitviel dan verwacht. Zelfs voor de afgetrapte schoenen van Mercury werd flink betaald: "De schoenen waren 50 jaar oud en hartstikke smerig. Elk normaal denkend mens had deze in de kledingcontainer gestopt, maar Freddie had alles bewaard. En dan nog hebben fans hier enkele duizenden ponden voor over."

Of het nu een gouden plaat, shirt of afgetrapte gymschoenen zijn, fans willen voor alles wat Freddie Mercury aan heeft geraakt de hoofdprijs betalen. "Iedereen wil toch een stukje van zijn favoriete zanger in huis hebben, dat wil ik ook. Het is wel van Freddie Mercury geweest. Dit is het dichtste dat je bij je idool kan komen, daarom hebben fans er veel geld voor over."

Selfmade Freddie

Aat van der Windt is een echte Queen-verzamelaar en heeft een eigen mini-museum voor zijn favoriete rockgroep. Een opvallend item in zijn collectie is de 'Selfmade Freddie' pop, die hij zelf heeft gemaakt. Via Marktplaats kocht hij een pop, knipte de ogen en mond van Freddie uit een tijdschrift, plakte een snor en kocht een pruik.