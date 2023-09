Halsema: "L.A.N.X. moet leden oproepen aangifte te doen bij strafbaar gedrag"

Begin deze maand bleek dat een van de disputen van L.A.N.X. haar leden vrouwonvriendelijke opdrachten liet uitvoeren. De misstanden gebeurden in november 2022 tijdens de kennismakingstijd. Het dispuut is geschorst en de VU, UvA en HvA hebben de financiële steun stopgezet.

Ze heeft gisteren met de bestuurders van L.A.N.X. gepraat, die 'volstrekt ontdaan' geweest zouden zijn. "Omdat men eigenlijk in de veronderstelling was dat heel veel studenten zich juist wenden tot L.A.N.X., omdat zij een zachter klimaat hebben dan bij het corps, waar dit soort dingen dus minder voor zouden komen. Ze zijn ongelooflijk geschrokken van wat er is gebeurd en lijken zich ook heel erg bewust van de noodzaak om maatregelen te treffen."

"Ik heb er geen misverstand over laten bestaan hoe ernstig dit is", vertelde Halsema. "En dat het ook niet zo kan zijn dat een intern rechtssysteem, net als bij het corps, in de plaats treedt van het strafrecht. Het is niet zo dat hier met twee maten gemeten kan worden of dat mensen denken, nou, wij handelen het wel zelf af en het is niet nodig om aangifte te doen. Daar waar strafbaar gedrag is, moet er altijd aangifte worden gedaan en daar zal het bestuur zich ook voor in moeten spannen. Het moet niet alleen als mogelijkheid gegeven worden, maar er moet ook op worden aangedrongen bij mensen."

Ze zegt wel dat ze niet weet of er daadwerkelijk strafbaar gedrag heeft plaatsgevonden. Het bestuur moet van haar een 'volgende stap' zetten in de maatregelen die ze nemen. "Ik heb hen ook laten weten dat als dit zich herhaalt, of het blijkt wijder verspreid, dat ik bereid ben harde stappen te nemen."