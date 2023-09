Prijsbewuste Hoofddorper verzamelde regentonnen benzine, maar is uiteindelijk nog duurder uit

De brandweer heeft vanmiddag enkele regentonnen vol benzine uit een kelderbox in een Hoofddorpse flat gehaald. Nadat een van de tonnen was gaan lekken, verspreidde de geur zich door het gebouw aan de Graan voor Visch. Sommige bewoners kregen hoofdpijn en sloegen alarm.

De huurder verklaarde dat hij de benzineprijs momenteel te hoog vindt en de benzine daarom in de regentonnen in zijn garagebox had opgeslagen, vertelt een politiewoordvoerder. Het ging om zo'n twee á driehonderd liter. Waar en voor welke prijs hij de benzine had ingekocht is niet bekend, maar de politie gaat ervan uit dat hij een fikse korting op de adviesprijs heeft gekregen.

Nadat de politie had ontdekt waar de penetrante geur vandaan kwam, spoorden ze de huurder van de kelderbox op en sommeerden hem de deur te openen. Daar zagen agenten twee goed gevulde regentonnen staan, waarvan er een lek bleek te zijn. De benzine die door het lek naar buiten sijpelde, verspreidde zich over de vloer.

Jerrycans

De brandweer werd ingeschakeld om metingen te toen. Daaruit bleek dat er geen gevaarlijke concentraties benzinedampen in of rond de flat hingen. Uiteindelijk zijn regentonnen op een steekwagen naar buiten gebracht, en is de inhoud op een afgezette parkeerplaats overgegoten in jerrycans.