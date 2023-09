Floralia staat weer voor de deur: tot diep in de nacht doorwerken aan bloemenmozaïeken

Honderdduizenden dahlia's zijn er gisteravond afgeleverd bij de prikploegen die de bloemenmozaïeken voor de Floralia in Nieuwe Niedorp gaan maken. Ze hebben precies anderhalve dag de tijd om de kunstwerken te maken en dat betekent voor sommige groepen dat ze tot diep in de nacht moeten doorwerken. Maar het enthousiasme is er niet minder om: dit jaar zijn er zelfs 40 prikploegen, drie meer dan vorig jaar.

Om het jaar is er een thema. Dit jaar is die er niet. Maar de mozaïeken zijn er niet minder spectaculair om, verzekert Van der Meer. "Bovendien: al is er wel een thema, dan weten mensen daar nog heel creatief mee om te gaan. Bijvoorbeeld door met het thema 'sprookjes' een mozaïek over de politiek te maken, dat zij sprookjes vertellen."

Voor vrijwel alle verenigingen is het lastig om vrijwilligers te vinden, maar niet voor de prikploegen van de Floralia. Er zijn dus meer groepen dan vorig jaar, en dat terwijl voor kleine mozaïeken al zo'n 20 tot 30 mensen meehelpen met prikken en voor grote groepen het aantal mensen kan oplopen tot 50 à 60 man. "Veel mensen doen het met vrienden en vriendinnen", vertelt Anneloes van der Meer van de Floralia. "Maar ook met familie of buren."

In de online voorverkoop zijn er al ruim 2.600 kaartjes verkocht. Van der Meer hoopt op zo'n 10.000 bezoekers dit weekend. Het weer zit in ieder geval mee. "Vorig jaar was het guur met veel wind. Maar dit jaar ziet het weer er fantastisch uit. De temperatuur is goed en het is ook weer niet te warm dat mensen liever op het strand liggen."

De mozaïeken zijn te bewonderen in de tuinen van woningen aan de Dorpsstraat en een klein stukje aan de Schulpweg in Nieuwe Niedorp. Voor nieuwe bewoners in het dorp is het nog wel eens wennen, weet Van der Meer. "Dan vragen ze zich af waarom alles is afgesloten. Maar als je een jaar verder bent, weet iedereen het weer en zien ze ook wat een feest het is."

Pendelbus

Want het zijn niet alleen bloemen die je kunt bekijken. Er is ook theater, een fanfare en diverse muziekgroepen. Ook zijn er activiteiten voor kinderen. Op zondag is de route grotendeels autovrij, maar zaterdag kun je ook met jouw auto langs de mozaïeken rijden. "Bovendien rijdt morgen tussen 17 en 21 uur en zondag tussen 13 en 18 uur een pendelbus. Mensen kunnen dan hun auto neerzetten bij het winkelhart en met het pendelbusje weer terug naar de auto."