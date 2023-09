Eeuwenoude Schalkwijkerpoort even zichtbaar, maar nu weer verstopt

"Een fascinerend gezicht." Tim Hoogendijk, archeoloog van de gemeente Haarlem, is onder de indruk van het fundament van de poort dat zichtbaar is geworden bij de renovatie van de Schalkwijkerburg. Het gaat om restanten van één van de veertien stadspoorten die Haarlem rijk was: de Schalkwijkerpoort.

De restanten dateren uit het begin van de vijftiende eeuw, al is dat niet helemaal met zekerheid te zeggen. "Er kunnen op deze plek later nog andere dingen zijn gebouwd'', aldus Hoogendijk.

Dat dit deel van de poort tevoorschijn kwam tijdens de werkzaamheden, was een verrassing voor de gemeente. Die ging er namelijk van uit dat de overblijfselen waren verwijderd bij de bouw van de brug in 1927. "We waren blij verrast'', vertelt Hoogendijk.

In 1866 trof deze poort het lot van de sloopkogel. En was daarin niet uniek. Om het toenemende wegverkeer vrij baan te geven, gingen ze in die periode, op de Amsterdamse Poort na, allemaal tegen de vlakte.

Rapport

De archeologen, die hun klus hebben kunnen doen zonder dat de opknapbeurt van de brug hoefde te worden stilgelegd, werken nu aan een rapport over de vondst. De bouwput die de opgravingen zichtbaar maakte, is inmiddels afgedekt. De renovatie van de brug is in november klaar.