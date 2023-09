Ambassadeur prijst Aalsmeerse veilingkarren op Saudische markt, maar FloraHolland kent ze niet

De Nederlandse ambassadeur in Saudi-Arabië Janet Alberda is niet van alle markten thuis, zo blijkt uit een van haar recente berichten op X (het voormalige Twitter). Op door haar gemaakte foto's zijn karren te zien die van de 'beroemde veiling in Aalsmeer' zouden komen, maar veilingbedrijf Royal FloraHolland kent de karren niet.

Foto: Dadelmarkt met 'Aalsmeerse' trolleys - Janet Alberda

Het gaat om foto's van de 'grootste dadelmarkt ter wereld' in Unayzah, waar Alberda eerder deze week aanwezig was. Ze maakte foto's van Saudische verkopers die trots hun zoete handelswaar aanprijzen, en daarvoor trolleys gebruiken die volgens Alberda 'uit Aalsmeer komen, van de beroemde bloemenveiling in Nederland'.

Gelet op de rol van Nederland in de agrarische sector wereldwijd is dat gegeven niet bijzonder spraakmakend. Door de jaren heen hebben immers wel meer Nederlandse agrarische innovaties hun weg naar het buitenland gevonden. Fata morgana Toch lijkt Alberda in de Saudische woestijnstad iets te zien wat er niet is, of - om in Saudische termen te spreken - last te hebben van een fata morgana. De karren komen namelijk helemaal niet uit Aalsmeer, zo laat een woordvoerder van FloraHolland weten. "Ik heb geen idee waarom de ambassadeur denkt dat de trolleys bij ons vandaan komen." Als NH de ambassadeur op opheldering vraagt over haar stelling, nuanceert ze die door te zeggen dat 'het idee [voor de trolley's, red] uit Aalsmeer komt'. Dat sluit FloraHolland-woordvoerder Michel van Schie op zijn beurt niet uit, vooral omdat de trolley's dezelfde maten lijkt hebben als de karren die in Aalsmeer worden gebruikt.

