Kapotte afvalbakken door statiegeldblikjes: zijn doneerrekjes de oplossing?

Doneerrekjes voor statiegeldblikjes zijn volgens zwerfinator Dirk Groot een goed idee, maar volgens de Purmerender moet er meer gebeuren. Zo is hij van mening dat ook ingedeukte blikjes ingenomen moeten worden en zijn extra machines in supermarkten helpend om het weggooien van het plastic tegen te gaan.

Sinds 1 juli vorig jaar zit er 15 cent statiegeld op kleine petflesjes voor water of frisdrank. Toch worden de flesjes vaak nog gewoon weggegooid, wat ervoor zorgt dat prullenbakken worden opengebroken. Om dit tegen te gaan, willen verschillende gemeentes nu doneerrekjes invoeren. Met deze rekjes hopen ze dat de prullenbakken heel blijven, maar mensen alsnog de fles of blikjes gaan inleveren.

"Het is met name meer in de drukkere stadscentra", vertelt Dirk Groot, die het straatafval registreert, aan NH Radio. Het repareren van de afvalbakken is niet goedkoop. "Laat de kosten betaald worden door het bedrijfsleven", stelt de zwerfinator voor. Volgens hem verdient het bedrijfsleven aan de niet ingeleverde flesjes, omdat ze wel het statiegeld ontvangen.

Tekst gaat door.