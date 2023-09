Dieven pakken onder bedreiging van vuurwapen scooter af van man in Hilversum

Als de 47-jarige scooterrijder net voorbij het station, het kruispunt met de Schoolstraat oversteekt en het fietspad inslaat, ziet hij kort daarna twee mannen lopen. Als de scooterrijder in de buurt van de twee komt, ziet hij dat één van de mannen een bivakmuts optrekt en zich omdraait.

Door een vuurwapen te laten zien, wordt het slachtoffer afgeschrikt. Hij moet zijn scooter afstaan, waarna beide mannen op de scooter springen en ervandoor gaan richting station Hilversum.

Enorm geldbedrag

Vermoedelijk is voorafgaand aan deze diefstal een incident gebeurd, waarbij er gebruik is gemaakt van een gestolen voertuig en gestolen kentekenplaten. Volgens getuigen zouden daar drie mannen in hebben gezeten. Deze hoogstwaarschijnlijke vluchtauto is gevonden met daarin volgens de politie "een enorm cash geldbedrag". Het is nog onduidelijk wat zich hier precies heeft afgespeeld.

De bestuurder van de scooter is al wel bekend bij de politie. Maar de bijrijder nog altijd niet. En de politie komt graag in contact met iemand die weet wie deze man is of meer informatie kan geven.