Organisator 'Beverwijk uit de Kunst': 'De stad is een parel van cultuur en creativiteit'

De Beverwijkse duizendpoot is al maandenlang bezig met de organisatie van het festival. Een plaatselijke versie van de Uitmarkt, waarbij de culturele organisaties zich van hun beste kant laten zien. Dat gebeurt vanmiddag op het plein voor de Grote Kerk en het Kennemer Theater.

Volgens Van der Jagt een belangrijke happening, want cultuur is belangrijk voor een industriestad als Beverwijk: "Het kan gelukkig maken. Mensen die graag mooie dingen maken moeten we niet beperken, maar juist faciliteren. Daarna is het essentieel dat andere mensen kennis krijgen van het aanbod en een ruime keuze hebben."

Mensen uit hun comfortzone halen, daar draait het om, zegt Van der Jagt. "Dat je wél een keer bij de Broedmachine naar binnengaat, de broedplaats in Beverwijk waar zoveel moois gebeurt. En dat de Broedmachine zelf nadenkt over hoe zij die mensen binnenkrijgt."

Broedmachine

De Broedmachine en Studio O zijn twee toonaangevende plekken in Beverwijk waar veel kunstenaars actief zijn. Van der Jagt wordt daar heel vrolijk van. "Studio O zit midden in de wijk en vind ik daarin een prachtig voorbeeld, want op die manier heeft het ook impact op de buurt. Je kunt gemakkelijk naar binnen gaan en je ziet mensen die dingen net even anders aanpakken."

Twee broedplaatsen is nog niet genoeg voor een stad als Beverwijk, aldus Van der Jagt: "Ik ben voor een creatieve revolutie: elke wijk in Beverwijk zou een broedplaats moeten hebben. Het maakt wijken levendiger, creatiever en leuker."

Geen weirdo's

"Om Studio O heen ligt bijvoorbeeld een tuin, wat heel praktisch is. Er wordt veel gebruikt gemaakt van de moestuintjes voor de buurt. Je ziet mensen dagelijks met een gietertje naar de Romerkerkweg lopen."

Is dat kunst? "Nee, maar door zo'n tuin maak je het laagdrempelig. Buurtbewoners komen dan binnenkijken en zien kunstenaars mooie dingen maken. Je ziet tot je verbazing geen weirdo's, maar goed georganiseerde ateliers en educatieve projecten voor kinderen. Kortom, je ziet makers midden in de samenleving staan."

Creatieve parel

Van der Jagt haalt kunst graag uit het elitaire hoekje waar volgens hem onnodig gewichtig over wordt gedaan. "Ik geloof dat er een hoop moois gebeurt in Beverwijk, maar het is niet altijd zichtbaar. En zeker niet voor iedereen. Het festival dat we organiseren is een manier om wél al het moois te laten zien."

"Het woord kunst neigt snel naar dat je mooie schilderijen en beelden maakt. Maar het gaat veel verder. Ik spreek liever over cultuurmakers, die doen ook aan dans, theater en muziek."

De cultuurmakers zijn volop te zien bij 'Beverwijk uit de kunst', maar de staalstad is niet per se de eerste plek waar je aan denkt bij cultuur. Van der Jagt is het daar niet mee eens, hij vindt Beverwijk juist wél een creatieve parel. "Misschien heeft Wijk aan Zee het imago dat daar kunstenaars rondlopen, maar ook hier gebeurt ontzettend veel."

Kruip uit je schulp!

"Ik denk echter dat veel makers in hun eigen bubbel zitten. In Beverwijk bloeit het verenigingsleven, er zijn ongelooflijk veel actieve koren, clubjes van mensen die mooie dingen maken, beeldhouwers en schilders. Die groepjes begrijpen en bereiken elkaar. Kortom, ze zitten in hun eigen wereldje, maar ze hebben moeite met het creëren van nieuwe leden. "

Van der Jagt doet een stevige oproep aan de kunstenaars in de staalstad. "Makers, kunstenaars, creatievelingen kruip uit je schulp! Zoek ook eens een andere doelgroep op."

Volgens Van der Jagt liggen er enorme creatieve kansen voor Beverwijk. Juist omdat in de staalstad veel wordt gemaakt. "Beverwijk is erg gericht op bouwen, maken, ondernemen creëren. Dat past bij de stad."

Astrid Nijgh

Waarom zou je als bezoeker naar het festival gaan als je zelf niets met kunst hebt? Van der Jagt: "Als je komt, zul je merken dat je juist heel veel met kunst hebt. Het maakt je gelukkig om mensen mooie dingen te zien maken en misschien zelf weer geïnspireerd te raken."

Het festival heeft daarom een breed aanbod: zangkoren, documentairemakers, beginnende schilders en bekende en onbekende muzikanten. "Je kunt genieten van nederpopband Alderliefste, de rapgroep Beastie Boys Undercover en zangeres Astrid Nijgh, maar we bieden ook zeker het podium aan voor nieuw talent. Het moet vooral laagdrempelig zijn. Je kunt een praatje maken met een kunstenaar en dan is de stap om een keer bij een broedplaats naar binnen te gaan veel kleiner."