Rabbijn Ies Vorst (85) uit Amstelveen overleden: "Betekenisvol voor duizenden mensen"

De joodse gemeenschap rouwt om rabbijn Izaak (Ies) Vorst. De bekende rabbijn overleed vannacht op 85-jarige leeftijd na een kort ziekbed. Vorst verhuisde in de jaren zestig naar Amsterdam en heeft een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de joodse gemeenschap in Amstelveen.

"Ies Vorst was bescheiden en beoogde eigenlijk maar één ding: het goede te doen, voor de mensheid en voor de mensen", schrijft Ruben Vis van het het Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK): de overkoepelende organisatie van Joodse Gemeenten in Nederland, op de website.

"Hij heeft me geleerd dat ieder mens waardevol is"

Leerling van Vorst, David Serphos, kan zich wel vinden in die woorden. Hij ontmoette de rabbijn in 1976 als leerling aan het Joods Lyceum Amsterdam. "Zijn leerling ben ik op een bepaalde manier altijd gebleven", vertelt hij aan NH. "Ies Vorst was iemand met onbeschrijfelijk veel goede eigenschappen. Hij was geleerd, maar ook vriendelijk en belangstellend. Hij heeft me geleerd dat ieder mens waardevol is en is heel betekenisvol geweest voor duizenden mensen."

"Hij bezat een natuurlijke gave om inspiratie over te brengen, mensen met hun gevoelens van verdriet, vooral verdriet, maar ook van onmacht, onzekerheid, twijfel of ziekte, de juiste geestelijke begeleiding te geven."

2,5 maand geleden zag Serphos Vorst voor de laatste keer. "Ik had heel erg de behoefte om hem te zien." De rabbijn vertelde hem dat hij ziek was. "'Maar ik voel me heel goed', zei hij". Serphos beleefde die dag een bijzonder moment met Vorst. "Ik vroeg hem of hij me wilde zegenen en dat deed hij. Daar gaat een enorme kracht vanuit als zo'n groots persoon dat doet. Het was heel bijzonder."

"Hij was heel sterk in zijn relatie tot boven, maar ook in zijn intermenselijke relaties. Dat is vaak niet makkelijk te verenigen"

Voorzitter van de Joodse Gemeente Amsterdam, Sidney Bialystock, omschrijft rabbijn Ies Vorst als een 'bruggenbouwer tussen verschillende gemeenschappen.' "Het was een heel grote, maar ook bescheiden man. Hij was heel sterk in zijn relatie tot boven, maar ook in zijn intermenselijke relaties. Dat is vaak niet makkelijk te verenigen."

Het is volgens Bialystock aan Ies te danken dat Amstelveen nu de gemeente met de grootste joodse gemeenschap van Nederland is. "Hij heeft die gemeenschap vanaf het begin opgebouwd. Met zijn enthousiasme heeft hij mensen gestimuleerd om zich meer met het jodendom bezig te houden of in Amstelveen te gaan wonen. Hij stelde geen eisen aan mensen. Dat was heel bijzonder."

Verbinding in verdriet

Het leven van Ies Vorst was lang niet altijd makkelijk. Zo vertelde hij verslaggever Celine Sulsters in januari 2020 over zijn tijd als kleine jongen in de kampen Westerbork en Bergen-Belsen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Vorst en zijn familie wisten tot twee maal toe ternauwernood aan de gaskamer te ontsnappen. “Toen de Duitsers doorhadden dat ze aan het verliezen waren, probeerden ze ons alsnog af te maken, in een trein naar een gaskamer. Dat is niet gelukt. Mijn moeder is uiteindelijk wel bezweken aan ziekte en honger", vertelde hij toen.

Jaren later verliest Vorst ook nog zijn zoontje bij een verkeersongeluk. Het verdriet dat hij hier van had, zette hij later in om de verbinding met anderen te zoeken en hen te helpen bij het verwerken van hún verlies. Hij schreef het boek Over pijn zingen - Overpeinzingen. "Onnoemelijk veel mensen heeft het boekje van Ies Vorst steun gegeven bij het verlies van een van hun dierbaren", schrijft Ruben Vis.

Uitvaart

De gemeenschap is vandaag druk bezig geweest met het regelen van een waardige 'Lewaja' (joodse uitvaart). Joodse mensen vinden het belangrijk dat deze binnen 24 uur na het overlijden plaatsvindt. Bialystock verwacht dat veel mensen een laatste eer aan de rabbijn willen bewijzen.

Om 16.45 uur is de uitvaart in Amsterdam begonnen met een bijeenkomst, waarna de stoet op weg is gegaan naar de joodse begraafplaats in Muiderberg. Onderweg wordt een tussenstop gemaakt bij de synagoge in Amstelveen, zodat ook de joodse gemeenschap daar afscheid kan nemen van rabbijn Vorst.