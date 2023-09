AEB is klaar met ontploffende lachgastanks: 10 euro cash voor mensen die ze inleveren

De ontploffingen kunnen gevaarlijk zijn voor de medewerkers en zorgen daarnaast voor flinke schade aan de installaties. In maart trok het AEB al aan de bel over de exploderende gastanks, maar het bedrijf is er vanwege de veiligheid en de hoge kosten nu klaar mee. De afvalverwerker start daarom, in overleg met de gemeente, met een inleverpremie van een tientje zodat mensen de gastanks komen langsbrengen. De ingezamelde tanks worden vervolgens naar een andere verwerker in Zeeland gebracht die deze kan recyclen.

Omdat sinds 1 januari dit jaar lachgas officieel verboden is, zit er op de gastanks geen statiegeld meer. De flessen worden daarom steeds vaker in de vuilnisbak weggegooid en komen op die manier in de verbrandingsovens terecht. Het AEB heeft sindsdien veel last van de gastanks, omdat deze ontploffen in de ovens. Dat komt omdat ze daar tot hoge temperaturen worden verhit, waardoor er een te grote druk ontstaat.

Alleen cash

Mark Hagoort, manager Energie uit Afval bij het afvalverwerkingsbedrijf, vertelt over het plan: "Het gebeurt dagelijks dat er ontploffingen plaatsvinden in de installaties. We hebben ongeveer dertig keer per week een ontploffing, waardoor we de hele ketel stop moeten zetten." Voor elke ingeleverde lachgascilinder krijg je tien euro aan cashgeld. Dit gaat alleen via contant, zodat het geheel anoniem is. "We weten niet precies of het storm gaat lopen of dat er geen animo is. Toch denken wij wel dat een inleverpunt kan werken, kijk maar naar de statiegeldblikjes," zegt Hagoort.