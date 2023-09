Particuliere school in Wieringerwaard in trek: "Aan blijven zitten doen we niet"

Op de Natuurschuur in Wieringerwaard draait het niet om hard leren en goede cijfers halen. De kinderen leren natuurlijk wel de tafels en spelling, maar zijn ook veel buiten te vinden en leren over mindfulness. De druk om te presteren valt hierdoor helemaal weg en dat is precies wat een hoop ouders tegenwoordig willen voor hun kinderen. De Natuurschuur heeft dan ook al lange tijd een flinke wachtlijst.

Foto: De Natuuschuur in Wieringerwaard - NH Media / Kelly Blok

Mariëlle Kooy-Poland en Mirjam van den Bos-Folkers richtten De Natuurschuur ruim vijf jaar geleden op, omdat ze zelf niet tevreden waren over de manier van lesgeven op de reguliere scholen van hun kinderen. "We misten diversiteit, er was veel drukte, weinig buiten zijn en misten de variatie tussen inspanning en ontspanning", vertelt Mariëlle. "Ja, en kleinere groepen en meer gepersonaliseerd onderwijs", vult Mirjam aan. Dus trokken de dames, die al jarenlange ervaring hebben in het onderwijs en pedagogiek, zelf de stoute schoenen aan en werd de eerste particuliere basisschool in de Noordkop een feit. En de naam zegt het al: in het lesprogramma wordt er geprobeerd zo veel mogelijk naar buiten te gaan. Maar ook rekenen, spelling en lezen komt natuurlijk aan bod. In onderstaande video vertellen de kinderen van de Natuurschuur hoe zij denken over de manier van lesgeven op hun school (tekst gaat door onder de video).

De Natuurschuur in Wieringerwaard - NH Nieuws

Naast de basisvakken, onderscheidt de Natuurschool zich van het reguliere onderwijs door andere de vakken die volgens Mirjam en Mariëlle net zo belangrijk zijn: "Natuuractiviteiten, yoga, mindfulness, psycho-educatie, wereldoriëntatie, natuurwandelingen en wekelijks een gastdocent die workshops geeft", vertelt Mariëlle. 10.000 euro De visie die Mariëlle en Mirjam met hun school hebben, slaat aan bij ouders in Wieringerwaard en omstreken. De school begon met vijf leerlingen, maar inmiddels zijn alle twintig stoelen die in het klaslokaal staan gevuld. De reden hiervoor volgens Mariëlle: "Omdat er steeds meer onvrede is over het reguliere systeem." En dat maakt dus dat steeds meer ouders kiezen voor particuliere scholen, ook al hangt er een flink prijskaartje aan een jaar onderwijs op deze school, namelijk 10.000 euro per jaar. En dat betekent het dat dit onderwijs niet voor elk kind is weggelegd, al benadrukken ze dat ze dat liever ook anders hadden gezien. "Een leerling kost hier niet meer dan in het reguliere onderwijs, maar dat wordt anders gefinancierd. De organisatiestructuur is anders. Boven reguliere scholen hangen allemaal scholengemeenschappen en managementstructuren. Daar gaat heel veel geld naar toe", legt Mirjam uit. "En dat is jammer, want we zien zoveel voordelen", aldus Mariëlle. "Maar als je wel bekostigd wil worden door de overheid moet je binnen vijf jaar naar 200 leerlingen toegroeien. Dat zou met ons concept wel lukken, maar dan gaan we helemaal ons doel voorbij", vult Mirjam aan.

"Blijven zitten of een klas overslaan doen we hier ook niet" Mirjam van den Bos-Folker