Heemskerkse Bloemendagen om geld in te zamelen voor buurthuis d'Evelaer

Ronald Pletting, tuinder en enthousiaste vrijwilliger bij de Bloemendagen, vertelt dat ze al maanden druk in de weer zijn met de voorbereidingen. "In de zomer beginnen we met het bedenken van het thema en hoe we alles willen aankleden. Je moet er natuurlijk wel een show van kunnen maken."

"We dachten als we op de kaart wilden blijven, moesten we onszelf presenteren"

Rijdend reclamebord

Met de Bloemendagen wordt niet alleen d'Evelaer in de schijnwerpers gezet, maar wordt ook aandacht gevraagd voor het Heemskerkse tuindersgebied. De afgelopen jaren is het aantal tuinders teruggelopen. "Als we op de kaart willen blijven, moeten we onszelf presenteren. Eerst deelden we flyers uit voor de Bloemendagen, maar later besloten we dat we eigenlijk met een reclamebord rond moeten rijden."