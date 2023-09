Auto op IJplein zwaar beschadigd door explosief

Een auto is vannacht zwaar beschadigd geraakt door een explosief. Dat gebeurde even na 3.00 uur op het IJplein in Noord. Het lijkt erop dat er een explosief onder de motorkap aan de bestuurderskant is gelegd.

Even na knal daarna hebben getuigen een man zien rennen over het fietspad richting de Gedempte Insteekhaven. De politie hoopt dat mensen die in de buurt wonen en een dashcam of een camera bij de deurbel hebben die beelden willen uploaden en naar de politie willen sturen.

Dit jaar zijn er extreem veel explosies 's nachts in de stad. Vaak zijn hierbij voordeuren van woningen het doelwit. Dat er een auto wordt opgeblazen is nieuw in deze reeks.