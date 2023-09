Wereldberoemde pianorestaurateur Frits Janmaat verlaat Enkhuizen voor de liefde

"Ik heb haar ontmoet via internetdaten, ze is vier jaar jonger dan ik. Na een paar keer te hebben gebeld ben ik bij haar op bezoek geweest en ook gelijk gebleven. Het was super, we hadden gelijk een klik", vertelt hij. Probleem is alleen wel dat het van Enkhuizen naar Doetinchem twee uur rijden is. En omdat zijn bedrijf zes dagen per week open is, zagen ze elkaar weinig. De plannen voor verhuizing zijn inmiddels concreet geworden.

Van Amsterdam naar Enkhuizen

In 2018 verraste hij door na 40 jaar Amsterdam te verlaten voor Enkhuizen. Janmaat is wereldwijd een begrip als het gaat om vleugels van het merk Erard. Hij noemt het zelf de Ferrari onder de piano's. Vrijwel alle grote componisten uit de 19e eeuw hadden er één. Wereldwijd werd de expertise van Janmaat ingeroepen om Erard's te restaureren.

Na een jaar verbouwen begon hij in zijn atelier in Enkhuizen en hij woont erboven. En nu vertrekt hij dus weer. Jammer vindt hij het niet. "Ik voel me echt een 'lucky bastard' dat ik haar heb ontmoet."

